Störfeuer von der Lage im Nahen Osten sind über das Wochenende zumeist ausgeblieben. Dieses stand für US-Präsident Donald Trump ganz im Zeichen der amerikanischen 250-Jahr-Feier. Und im Iran wurde der während des Kriegs getötete Führer Ajatollah Ali Chamenei zu Grabe getragen. Für die Märkte bleibt die Lage im Nahen Osten heikel, denn der Iran-/Hormus-Komplex ist noch weit weg von gelöst. Gleichzeitig laufen die Diskussion um US-Zölle und Industriepolitik weiter.