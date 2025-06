Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus den USA fester erwartet. Dort hatten KI-Fantasie und Zinssenkungshoffnungen die Kurse steigen lassen. Zudem halte die Waffenruhe im Nahen Osten, was zur Beruhigung an den Märkten beitrage. Und es gebe Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump die am 9. Juli ablaufende Frist für eine Einigung im Zollstreit mit der EU und weiteren Ländern womöglich verlängern könnte, wie eine Sprecherin des Weissen Hauses andeutete.