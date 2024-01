Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss vorbörslicher Indikationen eine Spur schwächer gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind verhalten. Und vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag verhielten sich die Anleger ohnehin vorsichtig, heisst es am Markt. Eine Zinssenkung der EZB wird zwar noch nicht erwartet, wohl aber Hinweise darauf, wann es denn so weit sein könnte. Die EZB habe mehrfach betont, dass trotz der Schwäche der europäischen Wirtschaft noch keine Zinssenkung zu erwarten sei, kommentierte ein Analyst. Dies auch, weil die EZB ja erst im September die Zinsen noch angehoben habe.

25.01.2024 08:45