Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Im Vorfeld der am Berichtstag startenden Konferenz der globalen Notenbanken in Jackson Hole dürften sich die Kurse wie an den beiden Vortagen insgesamt wenig verändern. Die angezogene Handbremse könnte sich indes bei den Aktien einiger Unternehmen lösen, die am Morgen Halbjahreszahlen vorgelegt haben. Im Brennpunkt stehen hierzulande insbesondere Swiss Re.