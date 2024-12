Dabei war die Kursentwicklung insgesamt recht gegensätzlich. So liegen in der Jahreswertung der SMI-Werte die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (+52 Prozent) klar in Front vor dem Rückversicherer Swiss Re (+39 Prozent) und dem Technologiekonzern ABB (+33 Prozent). Am anderen Ende der Tabelle lagen der Logistiker Kühne+Nagel (-28 Prozent) und das Schwergewicht Nestlé (-24 Prozent).