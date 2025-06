Derweil trüben die geopolitischen Spannungen die Marktstimmung weiter ein. Weiterhin sei die Position der USA im Nahostkrieg unklar. Aussagen von Trump zeigten, dass dieser sich weiter nicht auf einen klaren Kurs festlegen will. Sollten die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht. Es gebe daher wenig Grund sich in Risikoanlagen zu stürzen, sagt eine Händlerin. Da in den USA mit dem Juneteenth und in Deutschland sowie in Teilen der Schweiz mit Fronleichnam Feiertage begangen werden, dürften dem Geschäft ansonsten Impulse fehlen.