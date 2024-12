Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag zunächst keine grösseren Aktivitäten erwartet. Denn vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank am Morgen dürften sich die Marktteilnehmer zurückhalten, heisst es von Händlern. Mehrheitlich wird von der SNB eine Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte auf noch 0,75 Prozent erwartet. Einige wenige Experten rechnen gar mit einem Schritt von 50 BP.