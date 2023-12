An der Schweizer Aktienbörse dürften am Freitag zunächst wohl keine dickeren Stricke zerrissen werden. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, heisst es am Markt. Denn an der Wall Street hatten die Investoren am Vortag wieder mehr Aktien gekauft. Vor allem bei Technologieaktien sorgte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für steigende Kurse. Doch vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Marktteilnehmer doch eher zurückhalten, heisst es weiter.

08.12.2023 08:45