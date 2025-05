Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Denn sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag, als der Handel in der Schweiz wegen des 1. Mai-Feiertags geruht hatte, verzeichnete die Wall Street Fortschritte. Diese dürfte der hiesige Markt nun nachholen. Zudem habe sich die Stimmung weiter aufgehellt, heisst es am Markt. Es gab gestern Entspannungssignale aus China im Zollkonflikt, die nun heute von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Der Optimismus sei aber erfahrungsgemäss fragil, meint ein Händler.