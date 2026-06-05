Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein zurückhaltender Start in den Börsentag ab. Marktteilnehmer rechnen bis zum Nachmittag auch nicht mit grösseren Sprüngen. Mit dem ersten Freitag im Monat steht dann nämlich der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an. Er könnte Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank geben. Aus den am Vortag veröffentlichten Wochendaten ging hervor, dass zuletzt überraschend viele Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben.