An der Schweizer Aktienbörse dürften am Dienstag zunächst keine dickeren Stricke zerrissen werden. Erste vorbörsliche Indikationen deuten auf leicht tiefere Kurse hin. Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von den Preisdaten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Auch an der Wall Street hatten die Investoren nach dem beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate am Vortag einen Gang zurückgeschaltet. Daher konnten neue Rekordwerte auch nicht ganz gehalten werden.

13.02.2024 08:45