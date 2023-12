Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind zwar positiv, aber vor den am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreisen dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von den Daten erhofft man sich Hinweise auf die weitere Richtung der US-Geldpolitik. Schliesslich bieten die Inflationsdaten, die sich zuletzt klar abgeschwächt haben, eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Notenbanker. Der allgemeine Trend einer abnehmenden Inflation dürfte sich dabei bestätigen, heisst es weiter. Erwartet wird ein Rückgang der jährlichen Gesamtinflation im November auf 3,1 von 3,2 Prozent im Vormonat und eine unveränderte Kerninflation von 4,0 Prozent.

12.12.2023 08:45