Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind zwar positiv. Aber der hiesige Markt dürfte die Kursgewinne an der Wall Street zum grössten Teil wohl bereits am Vortag eingepreist haben, heisst es von Händlern. Die Stimmung an den Märken bleibe aber gut. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen weiter an. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch zementiert. Dazu komme eine gut laufende US-Wirtschaft. «Allerdings sind wir inzwischen weit gelaufen und daher kann es jederzeit zu einer Konsolidierung kommen», meint ein Händler.