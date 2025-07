Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch laut vorbörslichen Indikationen etwas höher gesehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien zwar verhalten, heisst es am Markt. Und vor der am Abend erwarteten US-Zinsentscheidung dürften sich die Anleger auch eher vorsichtig verhalten.