Am Vortag hatten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnungen am Markt unterstützt, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Leitzinsen rasch senken dürfte. Denn die Zahlen zeichneten das Bild einer sanften Landung der US-Konjunktur, heisst es am Markt. Sollte nun der PCE-Deflator, das vom Fed stark beachtete Inflationsmass, das am Nachmittag veröffentlicht wird, ebenfalls «sanfter» ausfallen, dürfte dies diese Meinung verstärken und damit die Marktstimmung aufhellen. Bis dahin dürfte es aber ruhig bleiben. Sowohl Unternehmensnachrichten als auch Konjunkturzahlen sind hierzulande dünn gesät.