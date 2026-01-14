Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch zunächst wenig verändert erwartet. Marktteilnehmer sitzen mit Blick auf die Vorgaben ein wenig zwischen den Stühlen. Denn während an der Wall Street die Kurse nach den jüngsten Rekorden einen Rücksetzer machten, legte der Nikkei in Japan dank Hoffnungen auf Neuwahlen erneut kräftig zu. Insgesamt ist aber die Unsicherheit bei Anlegern hoch angesichts einer drohenden Eskalation im Iran und den Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit des Fed. Entsprechend sind sichere Häfen gesucht - Gold und Silber setzten ihre Rekordjagd fort.