Ansonsten nimmt die Berichtssaison hierzulande noch recht zaghaft Fahrt auf. Am Abend legt lediglich Partners Group seine verwalteten Vermögen für 2025 vor. International ist die Agenda indes etwas dichter gefüllt. Auf besonderes Interesse dürften dabei die Zahlen der grossen US-Banken Wells Fargo, Citigroup und Bank of America stossen. Zudem stehen einige Konjunkturdaten an und am Abend mit dem Beige Book der Konjunkturbericht des Fed.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,07 Prozent leicht tiefer bei 13'355,00 Punkten.
Im Fokus dürfte Nestlé (-0,1 Prozent stehen. Nach dem grossangelegten Rückruf von Babynahrung hat sich CEO Philipp Navratil in einer Videobotschaft bei Eltern und Betreuungspersonen für die entstandene Verunsicherung entschuldigt. Er bekräftigte auch, dass es bislang keine bestätigten Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den Produkten gebe.
Bei Julius Bär (kein VB-Kurs) kommt es unterdessen zu organisatorischen und personellen Veränderungen. Unter anderem wird Jean Nabaa neuer Chief Operating Officer und der derzeitige COO und stv. CEO Nic Dreckmann verlässt das Institut per 13. April 2026. Gleichzeitig erhöht JPMorgan das Kursziel für die Titel leicht und generell sollten Finanzwerte wie auch die UBS (-0,1 Prozent) angesichts der Zahlenvorlage von US-Instituten im Blick bleiben.
Der Logistiker Kühne+Nagel (+3,9 Prozent auf 185,75 Franken) dürfte von einer Hochstufung durch Goldman Sachs profitieren. Die Analysten raten nach bisher «Sell» neu zum Kauf der Titel mit einer kräftigen Zielerhöhung auf 210 Franken.
Sika (+0,4 Prozent) suchen nach den massiven Kursverlusten am Vortag (-9,5 Prozent) in Reaktion auf die Zahlen nach einem Boden.
In der zweiten Reihe fallen Ems Chemie (+2,7 Prozent) und Autoneum (-2,6 Prozent) auf. Die UBS hatte sich am Vorabend zu beiden Titeln geäussert.
dm/hr
(AWP)