Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Börsenwoche mit einer gewissen Zurückhaltung begrüssen. Die Berichtssaison gewinne an Fahrt und die Investoren würden erst einmal die ersten Halbjahresbilanzen abwarten, bevor sie sich klar positionierten, heisst es im Handel. Die Vorgaben geben zudem keine klare Richtung vor. Die Wall Street war am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen und in Asien überwiegen die negativen Vorzeichen, wobei Japan wegen eines Feiertages geschlossen ist.

17.07.2023 08:45