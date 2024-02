Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte laut den vorbörslichen Indikationen erneut eher zurückhaltend in den Handel starten. Damit dürfte er die Verschnaufpause der vergangenen Tage fortsetzen. Klare Vorgaben aus Übersee gibt es auch keine. In den USA haben sich die wichtigsten Indizes am Dienstag kaum bewegt, während die Börsen Asiens keine einheitliche Richtung finden. Vor den Inflationsdaten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE), die am morgigen Donnerstag aus den USA erwartet werden, hielten sich Investoren zurück, sind sich Händler einig.

28.02.2024 08:45