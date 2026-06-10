Zudem bleibt der Iran-Krieg ein Unsicherheitsfaktor. So griffen sich die USA und der Iran nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers erneut gegenseitig an und auch Kuwait und Bahrain gerieten trotz der Waffenruhe unter Beschuss. Dennoch blieb der Ölpreis am Morgen für die Sorte Brent mit gut 92 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar. Laut Händlern ist die Stimmung angespannt und Anleger positionieren sich derzeit eher auf der vorsichtigen Seite - auch angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen.