Zudem bleibt der Iran-Krieg ein Unsicherheitsfaktor. So griffen sich die USA und der Iran nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers erneut gegenseitig an und auch Kuwait und Bahrain gerieten trotz der Waffenruhe unter Beschuss. Dennoch blieb der Ölpreis am Morgen für die Sorte Brent mit gut 92 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar. Laut Händlern ist die Stimmung angespannt und Anleger positionieren sich derzeit eher auf der vorsichtigen Seite - auch angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen.
Die Bank Julius Bär berechnet den Schweizer Leitindex SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr mit 0,14 Prozent auf 13'375 Punkte leicht im Plus.
Blick auf Schwergewichte
Nachrichten von Bluechips sind am heutigen Handelstag Mangelware. Entsprechend könnten die Kursbewegungen der drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis (je +0,1 Prozent) erneut richtungsgebend für den SMI sein. Und angesichts der Unsicherheit könnten defensive Titel wie Swisscom (unv.) oder Versicherer Interesse anziehen. Amrize (+1,6 Prozent) legen ohne Nachrichten als einziger SMI-Wert nennenswert zu.
Trotz der jüngsten Tech-Schwäche in den USA könnten hierzulande VAT (+0,5 Prozent), Comet (+0,6 Prozent) und Inficon (+0,6 Prozent) von einer positiven Studie der UBS gestützt werden. Die Experten raten mit jeweils höheren Kurszielen unverändert zum Kauf der Titel. Sie erhöhen ihre Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen deutlich und davon dürften diese drei Zulieferer profitieren.
Unter den kleinen Titeln rücken Centiel (kein vb Kurs) in den Blick. Die Tessiner Technologiefirma hat einen mehrjährigen Vertriebsvertrag für den US-Markt unterzeichnet und erwartet mittelfristig ein Geschäftsvolumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
dm/hr
(AWP)