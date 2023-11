Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein vorsichtiger Start in die letzte November-Handelswoche ab. Für den zuletzt steten Aufwärtstrend bedeute dies eine kurze Verschnaufpause, meinen Marktteilnehmer. Immerhin ist der Leitindex SMI im November mittlerweile um rund 4,5 Prozent gestiegen. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler als eher zurückhaltend. Die Wall Street hat den verkürzten Handel am Freitag leicht tiefer beendet und in Asien geben die Kurse zum Wochenstart überwiegend nach.

27.11.2023 08:45