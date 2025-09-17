Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit. Und viele Anleger hätten in den letzten Wochen riskante Positionen aufgebaut, die nur dann gewinnbringend seien, wenn das Fed nicht allzu restriktiv klinge, heisst es am Markt. Bis es am Abend dann soweit ist, richten sich die Augen der hiesigen Anleger wohl vor allem mangels anderer Nachrichten auf den zweiten Paukenschlag bei Nestlé innerhalb kurzer Zeit.