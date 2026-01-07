Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seine Gewinne vom Vortag ausbauen. Die Vorzeichen dafür stehen jedenfalls gut. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq ihre Gewinne nach dem Börsenschluss in Europa noch ausgebaut und sich teils zu neuen Rekorden aufgeschwungen. «Zwar hat das Jahr mit vielen Unsicherheiten begonnen, aber nichts von allem hat die Bullen davon abgehalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben», kommentierte eine Händlerin den bisherigen Jahresstart.