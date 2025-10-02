Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es laut vorbörslichen Indikationen am Donnerstag weiter nach oben gehen. Händler verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA, wo schwache Konjunkturzahlen am Vortag die Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer verstärkt hätten. Derweil scheint der Shutdown (noch) keine belastende Wirkung zu entfalten. Sollte am Freitag wegen des US-Regierungsstillstands der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht werden, dürfte dies die Unsicherheit an den Märkten allerdings verstärken. «Der vorhandene Nebel makro-ökonomischer Unsicherheit droht somit bildlich gesprochen, noch dichter zu werden», heisst es bei der Helaba.