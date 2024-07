Am Schweizer Aktienmarkt werden zu Beginn der neuen Woche höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und Fernost sowie anziehende US-Aktien-Futures stimmen die Marktteilnehmer optimistisch. Händler verweisen dabei unter anderem auf die jüngsten US-Konjunkturdaten, die eine Erholung an den Aktienbörsen ausgelöst hatten. Der am Freitag veröffentlichte Preisindex PCE ist im Juni wie erwartet leicht zurückgegangen. Dieser Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed. Damit lebe die Hoffnung weiter, dass die Fed schon im September die Leitzinsen senken könnte. Dass das Fed bereits am kommenden Mittwoch eine Zinssenkung bekannt geben dürfte, gilt am Markt dagegen als eher unwahrscheinlich.