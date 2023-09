Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch anhalten. Darauf deuten die Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie die vorbörslichen Indikationen hin. Konjunktursorgen in Europa und China, steigende Ölpreise und anziehende Bondrenditen belasteten die Stimmung weiter, heisst es am Markt. Dem stehe die Hoffnung gegenüber, dass der US-Wirtschaft eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben sollte. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht die Wahrscheinlichkeit einer aktuellen Studie zufolge noch bei 15 nach bisher 20 Prozent. Denn die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter anheben müsse.

06.09.2023 08:45