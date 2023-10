Dazu kommen die deutlich gestiegenen Zinssorgen in den USA, wo die Rendite der zehnjährigen Treasury Bonds weiter auf 4,92 Prozent gestiegen ist. Ein Grund dafür ist, dass chinesische Anleger in grossem Still US-Anleihen und Aktien verkauften. Die gestiegenen Renditen dürften eher früher als später die Wirtschaft beeinträchtigen, befürchten nun viele Händler. Ein Zeichen dafür sind die deutlich gefallenen Anträge auf Hypotheken in den USA. Der Häusermarkt sei einer der wichtigsten Kanäle, über den steigende Zinsen eine Rezession auslösen könnten. Zudem sind die Immobilienpreise in China stark gefallen, was die Wirksamkeit von Stützungsmassnahmen der Regierung infrage stellt. «Die Stimmung ist überall schlecht», sagt ein Händler. Hierzulande dürften zudem die Ergebnisse der Grosskonzerne Nestlé, Roche und Schindler Kursakzente setzen.