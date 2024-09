Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag erneut schwächer erwartet. Nach dem Kursrutsch am Vortag seien die Anleger verunsichert, auch wenn die US-Börsen am Vortag wieder zu einer Stabilisierung angesetzt hätten, heisst es am Markt. «Das Gewitter ist noch nicht vorbei», sagt ein Händler. Die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession habe merklich zugenommen. «Die von vielen Auguren beschworene weiche Landung der US-Wirtschaft könnte doch weniger soft als erwartet ausfallen», meint ein Händler. Die Anleger seien nervös und scheuten das Risiko. Der September zähle zudem erfahrungsgemäss zu den schwierigeren Börsenmonaten, was einem wieder einmal schmerzlich bewusst werde.