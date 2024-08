Die Schweizer Börse dürfte am Mittwoch einen weiteren Stabilisierungsversuch starten. Nach den heftigen Verlusten der Vortage beruhigten sich die Börsen rund um den Globus, in den USA und am Morgen auch in Japan griffen Anleger bei Aktien wieder zu. Die Mehrheit der Investoren betrachte die Probleme als kurzfristig und stimmungsabhängig und nicht als langfristiges Problem der Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen oder gar der Wirtschaft insgesamt, sagten Börsianer.