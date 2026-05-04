Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Dabei sprechen die Vorgaben aus Übersee für eine leichte Entspannung. Die USA wollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump an diesem Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Strasse von Hormus feststecken. Der Iran wiederum erklärte, eine Einmischung der US-Marine stelle einen Verstoss gegen den Waffenstillstand dar.