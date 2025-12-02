«Bislang verlief der Start in den letzten Handelsmonat des Jahres alles andere als euphorisch und frische Impulse sind derzeit Mangelware», kommentierte ein Händler. Die Agenda für den Tagesverlauf ist derweil hierzulande ausgedünnt. Auch aus den USA stehen keine Konjunkturdaten an, die weitere Hinweise auf die Zinsentscheidung nächste Woche liefern könnten. Aus Europa kommen indes Inflations- und Arbeitsmarktdaten.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 12'840,00 Punkten. Bis auf Alcon (-1,2 Prozent) und Swisscom (-1,1 Prozent) sind alle Bluechips kaum verändert erwartet. Beim Telekom-Anbieter dürfte eine Abstufung der ZKB auf 'Untergewichten' der Grund sein.
Die Aktien von Nestlé (-0,1 Prozent) rücken nach einem Medienbericht über den möglichen Verkauf der Premium-Kaffeekette Blue Bottle Coffee in den Blick. Der Lebensmittelriese arbeite mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um Optionen zu prüfen - einschliesslich eines möglichen Verkaufs, schreibt Reuters. Nestlé wollte den Bericht nicht kommentieren.
Roche (-0,1 Prozent) hat in den USA und Europa die Zulassung für einen Test zur Diagnose von Keuchhusten und weiterer Bordetella-Infektionen erhalten.
Der Zementhersteller Holcim (-0,1 Prozent) tätigt derweil gleich drei Akquisitionen im Bereich des Recyclings von Bau- und Abbruchmaterialien - in Deutschland, Grossbritannien und Frankreich. Die drei Unternehmen verfügen gemeinsam über eine jährliche Verarbeitungskapazität von rund 1,3 Millionen Tonnen.
In der zweiten Reihe dürften Bachen (+6,9 Prozent) von einer Hochstufung durch die UBS profitieren. Die Analysten haben ihre Einstufung auf «Buy» von «Hold» angehoben und sehen nach dem Kursrückgang nun eine gute Einstiegsgelegenheit.
Bei Swissquote (-4,6 Prozent) kommt es laut Medienberichten zum Verkauf eines grösseren Aktienpakets. Über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren soll ein Aktionär 536'000 Titel oder rund 3,5 Prozent des Aktienkapitals zu einem Preis von 447 Franken abstossen. Bereits am Vortag hatte die Aktie 3,7 Prozent auf 478 Franken verloren.
