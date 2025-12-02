«Bislang verlief der Start in den letzten Handelsmonat des Jahres alles andere als euphorisch und frische Impulse sind derzeit Mangelware», kommentierte ein Händler. Die Agenda für den Tagesverlauf ist derweil hierzulande ausgedünnt. Auch aus den USA stehen keine Konjunkturdaten an, die weitere Hinweise auf die Zinsentscheidung nächste Woche liefern könnten. Aus Europa kommen indes Inflations- und Arbeitsmarktdaten.