Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine wenig veränderte Eröffnung zu, mit einer allerdings leicht negativen Tendenz. Nach dem schwachen Einstieg in die Woche vom Montag mit einem Minus des SMI von beinahe 1 Prozent, dürfte sich das Geschehen voraussichtlich aber wieder etwas beruhigen, insbesondere mit Blick auf die verschiedenen Notenbank-Termine diese Woche. So halten diese Tage nicht nur die amerikanische, sondern auch die britische Notenbank sowie die SNB ihre periodischen Zinssitzungen ab.

19.09.2023 08:45