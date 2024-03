Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte wenig verändert gesehen. Negative Vorgaben von den US-Aktenmärkten, wo es am Vortag zu Gewinnmitnahmen kam, dürften den Risikoappetit der hiesigen Marktteilnehmer zügeln, meint ein Händler. Zudem würden sich die Anleger vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag vor dem US-Kongress wohl zurückhalten. Von Powell werden Hinweise erhofft, wann das Fed denn nun die Geldpolitik lockern könnte. Zuletzt war laut Analysten die Angst aufgekeimt, dass Powell plötzlich gar nichts mehr von einer Zinswende noch in diesem Jahr wissen wolle. Dies könnte dann wohl die Märkte unter Druck setzen. «Wachstumswerte wären dann nicht mehr die Aktien, die man haben sollte», meint ein Analyst. Möglicherweise könnten davon aber defensive Aktien profitieren.

06.03.2024 08:45