Insgesamt sei die Stimmung aber weiterhin gut. So waren die jüngsten US-Konjunkturdaten überwiegend hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies dürfte die Erwartungen an Zinssenkungen stützen, heisst es weiter. Zudem sagte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC, Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte seien denkbar, sollten Daten zur Inflation weiter günstig ausfallen. Am Berichtstag fehlen nun aber kursbewegende Impulse. «Heute sehen wir kein Schwergewicht, das den Markt alleine bewegen könnte», sagtfe ein Händler. Am Vortag hatte Richemont nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht um mehr als 16 Prozent zugelegt, was den SMI fast im Alleingang gehoben hatte.