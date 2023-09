An der Wall Street war es am Mittwoch im Schlusshandel dank Schnäppchenjägern zwar noch zu einer Eindämmung der Verluste gekommen. Doch in Fernost war von diesem Schwung nicht viel zu spüren. In Japan und Hongkong sorgten neue Hiobsbotschaften zur chinesischen Immobilienkrise für Verkaufsdruck. So wurde der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt. Für Gesprächsstoff sorgt hierzulande die umfangreiche Kapitalbeschaffung bei AMS Osram. Ausserdem stehen am Nachmittag mit den deutschen Konsumentenpreisen, finalen US-BIP-Zahlen für das zweite Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten vom Immobilienmarkt als Impulsgeber auf dem Programm.