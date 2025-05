Die Schweizer Börse wird am Freitag wenig verändert gesehen. Das juristische Tauziehen um die Rechtmässigkeit der Importzölle in den USA dürfte die Anleger kaum zum Aufbau von neuen Positionen veranlassen, heisst es am Markt. Denn die Rechtsstreitigkeiten würden nur neue Unsicherheit im Handelskonflikt schaffen, was den Risikoappetit dämpfe. Am Vortag hatte ein Gericht der Trump-Regierung untersagt, Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Kurz vor dem US-Handelsschluss hob ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle dann aber wieder auf. Unter dem Strich hatte dies die Anleger an der Wall Street bei kleinen Kursgewinnen letztlich kalt gelassen.