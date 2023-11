Bei DKSH (+0,5 Prozent) dürften zwei neue Aufträge - einer in Hongkong und einer in Vietnam - für ein freundliches Sentiment sorgen. Und bei Idorsia (+3,8 Prozent) scheint derweil die massive Erholung vom Freitag (+14,5 Prozent) weiter zu gehen. Das mit Geldnot kämpfende Biotech-Unternehmen hat an einem Kongress neue Daten zu Aprocitentan gegen Bluthochdruck vorgelegt.