Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Zwar hat sich der Aufwärtstrend an den US-Märkten am Vortag fortgesetzt. Damit wären die Vorgaben eigentlich positiv, heisst es am Markt. Doch allmählich wollten die Anleger Klarheit über die Zollpläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Daher wäre es keine Überraschung, wenn die Anleger auch mal einen Teil der Gewinne einstreichen würden, heisst es weiter.