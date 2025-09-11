Dass die Zinsen gesenkt werden, gilt als so gut wie sicher. Nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise vom Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien die Spekulationen gestiegen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen kommende Woche möglicherweise noch etwas stärker senken könnte als erwartet. Sollte die Inflationsrate nun aber deutlich tiefer als erwartet ausfallen, könnte es gar eine grosse Zinssenkung von 50 Basispunkten geben, meinte ein Marktanalyst. Weniger Einfluss haben dürfte heute die Europäische Zentralbank. Diese dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass sie den Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent belässt. Allerdings könnte die Regierungskrise in Frankreich noch ein Thema für die EZB werden, heisst es weiter.