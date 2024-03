Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch wenig verändert gesehen. Nach fünf Tagen steigender Kurse wäre eine Atempause nichts Ungewöhnliches, heisst es am Markt. Dies gilt umso mehr, weil die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten etwas höher als erwartet ausgefallen waren. Doch dies hatten die Börsianer einfach beiseitegeschoben. Nach wie vor geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank Fed im Juni die Zinsen senken wird.

13.03.2024 08:45