Zudem werden am morgigen Mittwoch mit Inflationszahlen wichtige Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht. Am Donnerstag folgen mit den Produzentenpreisen weitere Angaben zur Teuerungsentwicklung, die Hinweise auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche geben könnten. Dann könnte sich zeigen, ob die Zollpolitik des US-Präsidenten bereits Spuren hinterlasse, heisst es am Markt. Während Donald Trump das Fed zu Zinssenkungen auffordert, will die Notenbank weiter zuwarten. Impulse von Firmen sind zudem dünn gesät, denn die Berichtsaison ist abgeschlossen.