Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November wenig verändert erwartet. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Allerdings dürften die Umsätze eher dünn sein.