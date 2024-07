Zum Wochenschluss zeichnet sich eine kaum veränderte Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt ab. Dies signalisieren vorbörsliche Indikationen. Händler verweisen dabei auf die USA, wo am Vortag nach den Technologiewerten nun auch die Standardwerte unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Da am Berichtstag im Gegensatz zu den Vortagen auch kein Indexschwergewicht mit Zahlen aufgewartet hat, die den Markt bewegen könnten, und auch keine wichtigen US-Konjunkturzahlen auf der Agenda stehen, dürften sich die Anleger vor dem Wochenende wohl eher zurückhalten und Risiken minimieren, heisst es am Markt.