Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind zwar dank frisch angefeuerter Zinssenkungshoffnungen an die US-Notenbank gut. Aber die Aktivitäten und Umsätze dürften sich in der wegen der Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche dennoch in Grenzen halten. Viele Marktteilnehmer hätten sich nämlich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, heisst es am Markt. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet.