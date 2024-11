Am Schweizer Aktienmarkt werden am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Zum Schluss einer ereignisreichen Woche mit US-Präsidentschaftswahlen, einer Regierungskrise in Deutschland und einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed wollten die Anleger erst einmal die weitere Entwicklung abwarten, meint ein Händler und verweist auf die uneinheitlichen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Am Vorabend hatte das Fed wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Doch dies verpuffte an der Wall Street weitgehend. Die Technologietitel an der Nasdaq schlossen dagegen fester.