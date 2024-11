Zudem steht am Donnerstag die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Zwar gehen die allermeisten Ökonomen davon aus, dass das Fed dann die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Aber wegen der jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten sind sich die Auguren über die weitere Marschrichtung nicht mehr einig. Andere Impulse sind am Montag dagegen dünn gesät. Unternehmenszahlen werden - allerdings deutlich weniger als zuletzt - erst im Laufe der Woche veröffentlicht. Am Dienstag wird Adecco, am Donnerstag Zurich Insurance und am Freitag Richemont erwartet.