Das Fed hatte am Vorabend wie von Ökonomen mehrheitlich erwartet zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins (um 25 Basispunkte) gesenkt. Das Fed befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation in den Hintergrund geriet. Nun warten die hiesigen Marktteilnehmer auf den Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank. «Nach dem Fed ist vor der SNB», meint ein Händler. Die SNB veröffentlicht ihren Entscheid um 9.30 Uhr. Allerdings wird von niemandem eine Überraschung erwartet. Der Leitzins dürfte bei null Prozent bleiben.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 12'910,00 Punkten. Bis auf Roche GS und Amrize werden alle SMI-Titel schwächer gestellt.
Roche GS werden +0,5 Prozent höher bei 323,50 Franken erwartet. Dabei gibt es mehrere Analystenkommentare. So hat die UBS das Kursziel für den Genussschein auf 356 von 314 Franken erhöht und die Einstufung «Buy» bestätigt. Etwas anders sieht es JPMorgan. Die US-Bank hat die Einstufung auf «Neutral» und das Kursziel bei 350 Franken belassen. Weiterhin negativ einstellt ist Jefferies. Das Analysehaus hat die Einstufung mit einem Kursziel von 230 Franken auf «Underperform» belassen.
Bei den Aktien ausserhalb des SMI fallen DKSH (+0,4 Prozent) auf. Das Handelshaus hat eine Übernahme angekündigt. DKSH übernimmt die Firma Invita, diein Neuseeland und Australien tätig ist.
Klar schwächer erwartet werden Clariant (-2,4 Prozent). Die Citigroup hat laut Händlern das Rating für den Chemiewert auf «Neutral» gesenkt.
pre/rw
(AWP)