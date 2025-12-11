Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Zwar reagierten die US-Aktien am Vortag mit steigenden Kursen auf die Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Aber nun signalisierten fallende US-Aktien-Futures für heute eine tiefere Eröffnung an der Wall Street an. Der Grund dafür ist Oracle. Der Technologiekonzern enttäuschte mit seinen Umsatz- und Gewinnzahlen, was nachbörslich zu Druck auf Technologiewerten führte. Damit währte die Freude über die Zinssenkung des Fed nur kurz.