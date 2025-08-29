Um 14.30 Uhr wird in den USA der PCE-Deflator veröffentlicht, das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass. Dies könnte die Zinserwartungen merklich beeinflussen, heisst es. Derzeit wird laut dem FedWatch-Tool der CME Group mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,2 Prozent eine Zinssenkung bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im September um einen Viertelpunkt gerechnet. Neben den PCE-Daten werden unter anderem noch der Einkaufsmanagerindex aus Chicago und das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan veröffentlicht. Bereits um 14.00 Uhr wird ausserdem die vorläufige Inflationsrate aus Deutschland publiziert.