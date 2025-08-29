Um 14.30 Uhr wird in den USA der PCE-Deflator veröffentlicht, das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass. Dies könnte die Zinserwartungen merklich beeinflussen, heisst es. Derzeit wird laut dem FedWatch-Tool der CME Group mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,2 Prozent eine Zinssenkung bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im September um einen Viertelpunkt gerechnet. Neben den PCE-Daten werden unter anderem noch der Einkaufsmanagerindex aus Chicago und das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan veröffentlicht. Bereits um 14.00 Uhr wird ausserdem die vorläufige Inflationsrate aus Deutschland publiziert.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 12'230,41 Punkten. Sämtliche 21 SMI-Titel werden in diesem Ausmass fester gestellt.
Damit würde der SMI zwar auf eine leicht negative Wochenbilanz zusteuern. Auf Monatssicht ist die Bilanz dagegen klar positiv. Ende Juli stand der SMI nämlich deutlich tiefer bei 11'836 Punkten.
Kaum bewegt sind Amrize (+0,1 Prozent). Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Zementfirma hat von der TRC Capital Investment Corporation ein sogenanntes unaufgefordertes «Mini-Kaufangebot» erhalten. Der Angebotspreis liegt allerdings unter dem Marktpreis, so dass Amrize die Ablehnung des Angebots empfiehlt.
Auch bei den vorbörslich gehandelten Nicht-SMI-Werten halten sich die Kursänderungen mehrheitlich in engen Grenzen. Einzig SoftwareOne werden um 0,6 Prozent höher auf 6,62 Franken erwartet. Der Titel hat am Vortag allerdings nach Zahlen um 4,3 Prozent tiefer geschlossen.
pre/uh
(AWP)