In den USA hatten sich die Anleger am Vortag vorsichtig verhalten, wie die Vorgaben zeigen. Während der Dow Jones leicht nachgab, stiegen die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq erneut etwas. Die Anleger suchen weiterhin nach Hinweisen, ob in den USA eine Rezession droht oder nicht. «Die Anleger werden darauf achten, dass die Zahlen im optimalen Bereich liegen - abgekühlt genug, dass niemand die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September in Frage stellt, aber gut genug, um die Rezessionssorgen beiseite zu schieben, die die Märkte in letzter Zeit erschüttert haben», sagte ein Analyst. Bis dahin könnten sich die Anleger mit einer Reihe von Ergebnissen von Unternehmen aus dem Nicht-Bluechip-Bereich beschäftigen.