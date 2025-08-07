Ernüchterung in der Schweiz: Die erhoffte Abwendung der US-Strafzölle in letzter Sekunde ist missglückt. Die von den USA angekündigten Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte sind daher am Donnerstagmorgen formell in Kraft getreten. Dennoch wird der Schweizer Aktienmarkt laut vorbörslichen Indikationen leicht höher erwartet. Es werde sich zeigen, ob der negative Ausgang der Verhandlungen wirklich genügend in die Kurse eingepreist worden sei oder ob das kleine Plus der Hoffnung geschuldet sei, dass zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem noch ein «Deal» gemacht werden könne, meint ein Händler.