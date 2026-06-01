Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind derzeit nicht zu sehen. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht weiter aus. In Teheran rückt offenbar zunehmend die Bedeutung eingefrorener iranischer Auslandsvermögen in den Fokus. Iranische Medien und andere Beobachter der Verhandlungen gaben sich überzeugt, dass eine vorläufige Einigung in den Gesprächen aus Sicht der Führung in Teheran entscheidend mit der Freigabe von blockiertem Geld zusammenhängt.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 13'530 Punkten.
Ölpreis weiter relativ tief
Der Ölpreis liegt am Morgen zwar etwas über dem Niveau von vor dem Wochenende. Mit rund 93 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent notiert er aber weiterhin klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.
Von den Blue Chips notieren bis auf Amrize (+0,7 Prozent) und Swiss Re (+0,4 Prozent) vorbörslich alle tiefer, so etwa auch ABB (-0,1 Prozent) nach einer Wiedereinstufung durch Berenberg mit dem Rating «Neutral».
Gegen den Trend legen Landis+Gyr (+0,9 Prozent) zu, nachdem das Unternehmen anlässlich eines Investorentags die Mittelfristziele bestätigt und steigende Ausschüttungen angekündigt hat.
Auch Swissquote (+0,7 Prozent) sind gesucht, gestützt von einer Hochstufung durch die UBS auf «Neutral» von «Sell».
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(AWP)